– Tror ikke saken har nok oppmerksomhet til at noen snur

I dag ble det klart at regjeringen vil ha en halv milliard kroner mer til utbygging på Evenes. Regjeringen hevder på sin side at de selv med denne økningen holder seg innenfor den planlagte totalramma på 5,08 milliarder. Opposisjonen er uenig.

Venstres Arne Ivar Mikalsen sier han er helt enig i det Jonni Helge Solsvik sa til Vol tidligere onsdag, nemlig at prisen på basen på Evenes nå begynner å bli alt for høy. Han er også klar på at han mener basen burde blitt på Andenes. Så stikker han til slutt fingeren i jorda og innrømmer:

– Det er jo alltid det samme når en sitter i regjering, at du er en del av et fellesskap. Det er ikke tvil om hva jeg mener, nemlig at basen burde vært på Andenes. Nå er saken låst slik jeg ser det. Som Solsvik sier, så kan den endres om det er nok politisk prestisje i den. Det er også en fjellvettregel som sier «Det er aldri for sent å snu», men i denne saken tror jeg det ikke er nok prestisje i den til å snu, sier Mikalsen.

Dette begrunner han slik:

– Saken blir mindre hvor lenger unna vår region du kommer. Hos oss får den mye oppmerksomhet, som den bør. De er imidlertid ikke så opptatt av den lenger unna, eller i Oslo. De som sitter i opposisjon bruker den for alt den er verd, for å få frem sine poenger. Men når denne økningen kommer opp i Stortinget, er jeg stygt redd for at den går videre. Årsaken er at ombyggingen på Evenes er kommet så langt som den har.