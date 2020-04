Solsvik: – Dette blir dyrere, mye dyrere

Nyheter

BLV meldte for litt siden at den totale kostnadsrammen ved Evenes er anbefalt økt med 558 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

De totale kostnadene til Evenes er dermed steget til over fem milliarder kroner. Solsvik sier til VOL at kostnadene ikke stanser der.

– Nei, det er sikkert at dette bare er begynnelsen. Kostnadsestimatet vil ikke holde.

Han sier at overskridelsene på ingen måte er uventet.

– Er dette første skrittet i skrinleggelsen av Evenes-prosjektet?

– Det er helt avhengig av hvor mye politisk prestisje som er investert i saken. Behandlingen av langtidsmeldingen i Stortinget, kan gjøre at man må se på vedtaket på nytt. Akkurat det er ikke noe nytt i forsvarssammenheng. Det har skjedd mange andre ganger, sier Solsvik.

Han sier at regningen på fem milliarder kroner bare er en begynnelse.

– Dette blir dyrere. Mye dyrere. Det er heller ikke noe nytt i forsvarssammenheng. Vi er heller ikke ferdig med investeringene. Det blir dyrere. Mye dyrere.

Han peker på at mye har skjedd siden Stortinget i 2016 tok beslutningen om å flytte flyene fra Andøya til Evenes.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret med et mer aktivt Russland, sier Solsvik.

Han peker dessuten på at regjeringen den gangen pekte på kostandene. Evenes skulle være billigere enn Andøya, men kostnadene har føket opp i et raskt tempo. Solsvik peker på et siste moment. Da Ap regjerte, var Høyre et opposisjonsparti som stilte gode og nødvendige spørsmål til regjeringen om kostnader, men da 2016-vedtaket falt ble de kritiske spørsmålene ikke stilt.