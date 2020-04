Arbeiderpartiet fremmer forslag om å dele opp anbudet på Hålogalandsveien

Nyheter

Det skriver Åsunn Lyngedal, representant for Ap i Stortingets næringskomité i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Arbeiderpartiet foreslår igjen i Stortinget at større entrepriser deles opp slik at norsk næringsliv kan konkurrere på like vilkår. Vi vil spesifikt foreslå at staten deler opp anskaffelsen av Hålogalandsveien, minimum i fire deler. Vi foreslår også at staten går bort fra å organisere Hålogalandsveien som OPS (offentlig-privat samarbeid), fordi dette hindrer oppdeling av kontrakten og vil gjøre prosjektet dyrere. Vi vil også be regjeringen vurdere det samme for Sotra-sambandet, som er det andre OPS-prosjektet i Norge, skriver hun.

Lyngedal er glad for at Frp ute av regjering og nå har endret standpunkt om Hålogalandsveien.

– Sammen med Frp kan vi få flertall, og det er viktig nå, slår hun fast.

– Sjokkerende

Lyngedal påpeker at å få delta i konkurransen om så store anskaffelser som Hålogalandsveien og Sotra-sambandet, kan være forskjellen på å leve eller dø for deler av norsk anleggsnæring.

– Det er sjokkerende at samferdselsdepartementet vurderer å legge denne anskaffelsen ut uten å sikre at norske aktører kan konkurrere. De har fått tydelige advarsler fra bransjen, og Sotra-anskaffelsen viser at advarslene var riktige, sier hun.

Lyngedal mener at gigantanskaffelser er helt i strid med det Stortinget nå jobber døgnet rundt med, nemlig krisepakker for å skape aktivitet.

– Norge har nå over 400.000 ledige – omtrent 10 % av disse fra bygg- og anleggsnæringen, sier hun.

Arbeiderpartipolitikeren understreker at for hver milliard staten bruker, blir 350 millioner kroner mer igjen i Norge hvis kontrakten går til en norsk entreprenør. Dette fordi norske entreprenører bruker flere norske arbeidstakere, fordi skatt betales til Norge, både fra selskapet og fra de ansatte, og disse kjøper varer og tjenester i større grad i Norge.

– Arbeiderpartiet mener alle anskaffelser nå må utformes klokt slik at norsk næringsliv kan konkurrere. Nå er det viktig å kjenne sitt næringsliv, konkluderer Lyngedal.