Sier nei til nedleggelse av Vesterålen tingrett

Det opplyser Norvoll i ei pressemelding.

I oktober 2019 fremla Domstolkommisjonen er rapport om domstolstrukturen i Norge. I korte trekke foreslo kommisjonen å legge ned to tredjedeler av tingrettene i Norge. Reaksjonene var mange og sterke. I begynnelsen av mars virket det som Regjeringen slo til retrett. I hvert fall uttalte justis- og innvandringsminister Monica Mæland til NRK.

Regjeringen ønsker å beholde rettstedene til de norske domstolene, samtidig som de vil redusere kretsene.

– Vi foreslår å beholde alle dagens rettssteder, selv om man i likhet med Dommerkommisjonens forslag, reduserer antall rettskretser.

I Nordland foreslår altså regjeringen å legge ned tingrettene i Sandnessjøen, Brønnøysund, Narvik og Harstad og legge dem inn under tingrettskontoret på Mo og i Harstad, men altså beholde selve forhandlingene lokalt. Det er i utgangspunktet den administrative delen som flyttes om Regjeringen får det som de vil.

– Regjeringen må bort fra denne tanken. Det er avgjørende for folk og rettssikkerheten at vi har egne tingretter på alle de stedene, sier Norvoll. Med den demografien og geografien som er i Nordland mener han at dette både vil svekke rettssikkerheten for innbyggerne og at avstanden vil føre til at tilliten til rettsvesenet blir forringet.

Vil gå ut over innbyggerne i Nordland

- Sentralisering av domstolene går ut over innbyggerne. Lengre avstander, høyere reisekostnader og mer tidsbruk for både innbyggere og næringsliv er en side av denne saken. For jordskiftedomstolene betyr det også lengre reisevei for både dommere og ingeniører, sier Norvoll. Han er opptatt av at domstolenes behandling skal være effektiv og rettssikker, og at folks mulighet for avklaring av tvister og konflikter utenom rettsapparatet må styrkes.

– Tilgangen til rettsråd bør også økes, og da er dette feil retning å bevege seg i. Man gir ikke bedre tilgang til rettsråd til folk flest ved å fjerne kompetansen fra mindre byer og flytte den til de større byene, påpeker Norvoll.

Et enstemmig fylkesting

Senest i fjor vedtok et enstemmig fylkesting i Nordland å gå imot nedleggelser av tingrettene i Nordland.

– Det har vært viktig for partiene i fylkestinget å vektlegge folks rettssikkerhet og at det ikke skal være stor avstand mellom dømmende myndigheter og folk i Nordland, sier Norvoll. Fylkestinget skal behandle høringen om sentraliseringen av domstolene på fylkestinget neste uke.

– Fylkesrådet mener det vil være riktig å opprettholde alle de syv tingrettene vi har i Nordland. Vårt høringsforslag er derfor at domstolstrukturen videreføres etter dagens desentraliserte modell, sier Norvoll.

Forslaget fra regjeringen

Justis- og beredskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å se på domstolene i Norge. En egen domstolskommisjon har foreslått at antall tingretter i Nordland skal reduseres fra 7 til 2. I tillegg forslår de at jordskifterettene i Nordland blir redusert fra 3 til 1, og at Ofoten, Lofoten og Vesterålen legges inn under Troms og Finnmark jordskifterett.

Regjeringen har laget et eget forslag som nå er sendt ut på høring. Forslaget avviker noe fra domstolskommisjonens forslag, men det innebærer fortsatt at to tredjedeler av tingrettene skal legges ned. Regjeringen vil opprettholde de nedlagte tingrettene i form av bemannede rettssteder. Regjerings forslag vil altså erstatte dagens tingretter med en form for avdelingskontor i Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland og Narvik.