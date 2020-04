Fra mandag kan bedrifter i koronakrise ringe hjelpetelefon

Nyheter





I en pressemelding sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Aukland, at hjelpetelefonen etableres for å bistå bedrifts- og næringslivet i Nordland som rammes av viruskrisen. – Tjenesten skal bistå med en oversikt over hvilke tiltak som er innført, og være en sparringspartner på hvilke muligheter den enkelte virksomheten har. Vi håper på denne måten å bidra til å hjelpe bedrifter gjennom denne vanskelige tiden, sier Haukland i pressemeldingen. Hjelpetelefonen er et samarbeidsprosjekt i regi av Nordland fylkeskommune, Kunnskapsparken Bodø, Egga Utvikling og Kunnskapsparken Helgeland. Telefonen blir betjent av eksperter og fagfolk i de nevnte kunnskapsmiljøene. Ifølge Haukland skal hjelpetelefonen ikke være et fora for saksbehandling på vegne av enkeltbedrifter overfor NAV, Innovasjon Norge eller andre aktører. – Vi skal derimot være en veiviser for de som trenger hjelp til å navigere i jungelen av koronatiltak som er innført de siste ukene, for eksempel når det gjelder permitteringer, kontantstøtte for bedrifter, garantiordninger og finansiering av utvikling og innovasjon, sier seniorrådgiver og prosjektleder i Kunnskapsparken Bodø, Pål Ove Henden. Telefonen åpnes mandag 20. april, og vil være åpenhverdager fra 9-15. Telefonnummeret er: 400 18 656