Nå er det mulig å låne bøker igjen, men bibliotekene blir fortsatt fysisk stengt

Det opplyser bibliotekene i Vesterålen i ei pressemelding.

– Det vil dessverre ikke bli mulig å komme inn på bibliotekene, men alle folkebibliotekene har laget varianter der man kan forhåndsbestille, og så komme og hente. Øksnes starter opp med sin ordning 4. mai. Det er forskjellige måter å gjøre dette på rundt om i kommunene, så det beste er å ta kontakt med det lokale biblioteket for å finne ut hva slags ordninger som finnes. Det finnes informasjon på nettsider og på sosiale media. I tillegg er det selvfølgelig lov å ringe, heter det i pressemeldingen.

Folkebibliotekene har i hele denne nedstengte perioden lånt ut e-bøker, men det er fremdeles mange som foretrekker papirbøker, og det er også mange som ikke har muligheter til å bruke elektroniske formater.

– Biblioteksjefene i Vesterålen er derfor veldig glade for at vi får på plass ordninger som gjør at vi igjen kan tilby litteratur, lydbøker og filmer til lånerne våre. Vi er nå inne i den seks. uken med restriksjoner, og vi har i denne tiden sett at innbyggerne i Vesterålen har vært utrolig flinke til å hjelpe hverandre. Når vi nå starter opp med utlån i litt fastere former, så håper vi at denne hjelpsomheten fortsetter. Både med å hjelpe familie og venner med bestillinger, men også med å hente bokposene på biblioteket.