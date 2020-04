Norges idrettsforbund ønsker et pilotprosjekt for gjenåpning av norsk idrett

Nyheter

Dette arbeidet startet 2. april hvor koronavettregler for treningsaktivitet i idretten ble utarbeidet. Neste naturlige steg er et pilotprosjekt for konkurranser i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF).

– Vi starter med det vi kan gjenåpne innenfor et lukket regime.Gjennom en nøye utarbeidet milepælsplan for gjenåpning av toppfotballen, vilnorsk idrettlære, evaluere og eventuelt justere underveis. Kunnskapen fra denne piloten vil ha storbetydningfor en gradvis gjenåpning av andre idretter,sier generalsekretær Karen Kvalvåg i Norges idrettsforbund.

Norges idrettsforbundharsammen med NFF skissertoverfor Helsedirektoratethvordan piloten i toppfotballen kan gjennomføres. Målet er å komme i gang med ordinær trening 4. mai, og med planlagt oppstart for seriespill 15. juni.Helsemyndighetene har foreløpig ikke tatt stilling til henvendelsen.

Samarbeid med særforbundene

NIF har et tett samarbeid med alle særforbundene,med et felles mål om at aktiviteten kan starteoppså raskt som mulig innenfor smittevernlovgivningen. Fotballen stårp.t foransesongoppstart, den representerer den største idretten og har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern.

– Vi ønsker i fellesskap åigangsette en pilot fortoppfotballen.Piloten vil være viktig i det videre arbeidet for å utarbeideenbransjestandard forgjenåpning av andreidretter,sier Kvalevåg og legger til:

– Erfaringene vi får ved å starte opp medordinære fotballtreninger og kamper med omfattende smittevernstiltak vil gi resten av idretten og helsemyndighetene svært verdifulle svarsom kan berede grunnen for enraskereog smittevernsforsvarligoppstartogsåi andre idretter.

Utfordrer ikke hensynet til smittevernet

Norges idrettsforbund setter liv og helseførst og vil tilenhver tid følge de retningslinjene og vedtak helsemyndighetene beslutter.

– Vi fulgte lojalt opp en gradvis nedstengning av idretten, og vi bidrar like konstruktivt for en gradvis gjenåpning som startet med koronavettregler for idretten, sier Kvalevåg.

Gjenåpning av breddeidretten

Norges idrettsforbund jobber for å gjenåpne både bredd- og toppidretten innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Arbeidet for en gradvis gjenåpning startet 2. april da NIF og idrettsorganisasjonen utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger og særidrettslige koronavettregler.

– Dette arbeidet har vært svært vellykket og mange idretter har kommet i gang med treninger innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser samtidig som smittetallene fortsetter å gå ned. NIF og norsk idrett ønsker å være en kunnskapsbasert premissgiverforhelsemyndighetene i den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnetog norsk idrett, sier Kvalevåg.

For gjennomføring av ordinære konkurransermener NIF det vil værenaturlig å starte med toppidretten som har ressurser og et profesjonelt apparat for håndheving av smittevern og høy bevissthet blant utøverne.

– Vi ønsker nå at toppfotballensammen med NIF,gjennom denne piloten, skal være en spydspiss, aktiv støttespiller og kunnskapsleverandør til resten av norsk idrett og for andre samfunnsområder,avslutter Kvalevåg.