Willfred Nordlund tar gjenvalg til Stortinget

Dette kunngjøres i ei pressemelding fra Senterpartiet.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund fra Sortland stilte i 2017 på topp på Senterpartilista for stortingsvalget i Nordland. Nordlund ble innvalgt på Stortinget og ble valgt inn. Nordlund er medlem i Kommunal og forvaltningskomiteen for Sp og medlem i gruppestyret som ledes av parlamentarisk leder Marit Arnstad, i tillegg til flere internasjonale verv.

Nordlund har sendt svar til nominasjonskomiteen i Nordland Senterparti om at han ønsker å stille til gjenvalg.

– Det er et stort privilegium å være stortingsrepresentant. Det mangler ikke på muligheter til å være engasjert. Det er arbeidskrevende og til tider stressende. Ikke minst er det langt hjem. Jeg er likevel svært motivert for å fortsette. Jeg har i dag varslet nominasjonskomiteen at jeg ønsker gjenvalg dersom partiet vil det, sier Nordlund i pressemeldingen.

– Mitt store mål er at vi fra 2021 kan få en ny Senterparti basert regjering som tror på hele landet og Nordland. Vi trenger en regjering som ser at viktigheten av god beredskap, tjenester nær folk og ikke minst at der er muligheter i hele landet. Å bidra til dette og mye mer er drivkraften for meg, sier Nordlund.