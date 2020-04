Nyheter

Yr fastslår at finværet fortsetter i hele Vesterålen i dag.

Sol fra skyfri himmel og bort i mot null vind.

Temperaturene vil strekke seg mot seks grader midt på dagen.

Stort mer enn det er det vel ikke å si - bortsett fra at du må passe på å nyte finværet, for fra og med lørdag skyer det atter en gang over.