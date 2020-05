Trenger ikke skyte opp for å gå på storviltjakt

Nyheter

Hvert år må storviltjegere avlegge en storviltprøve, som innebærer minimum av 30 trenings-skudd og en oppskyting med fem skudd med jaktammunisjon.

Disse fem skuddene skal skytes på ei skive med hundre meters avstand, og alle skuddene må være samlet innenfor diameteren på skiva som er på 30 centimeter, for å bestå prøven.

Fjorårets prøve gjelder

NJFF skriver at i dag har Miljødirektoratet avklart mye av usikkerheten rundt avlegging av årets skyteprøve for storviltjegere.

Leder for viltseksjonen i Miljødirektøratet, Knut Morten Vangen sier til NRK at flere av skytebanene trolig må ha redusert aktivitet, noe som vil gjøre det utfordrende å gjennomføre de ordinære skyteprøvene innenfor de anbefalingene som er gitt.

Det åpnes dermed for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år. For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestestert vitnemål fra i fjor.

Nye jegere må fremdeles ta prøven

Ifølge NJFF vil de som har rapporter til SSB at de har jaktet storvilt, innenfor fristen 1. mai, få overført godkjent skyteprøve til sitt digitale jegeravgiftskort i løpet av mai.

NJFF minner på at jegeren selv er ansvarlig for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal brukes til jakt.

Jegere som ønsker å benytte andre våpen enn de har avlagt skyteprøve med i 2019/2020 har anledning til å gjøre det. Det er fordi informasjonen i det digitale jegeravgiftskortet ikke inneholder informasjon om hvilket våpen skyteprøven er avlagt med.

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge den på ordinær måte for å kunne jakte til høsten, og det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

Gir ros for løsningen

– Vi vil berømme Miljødirektoratet for en pragmatisk og løsningsorientert tilnærming til utfordringene med å avlegge storviltprøven i disse krisetider, sier jaktskytekonsulent i NJFF, Vidar Nilsen i ei pressemelding.

Trening og oppskyting er viktige elementer i human jaktutøvelse, påpeker han.

– Vi har tillitt til at jegerne opptrer med den seriøsitet som situasjonen tilsier og at høstens jakt vil foregå på en sikker og human måte også i år, sier Nilsen.