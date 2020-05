Praktisk opplæring i de tyngste kjøretøyene er igjen tillatt

Nyheter





– Det at avstandsrådet er endret fra to til en meter, betyr at trafikkopplæringen i de tyngste kjøretøyene kan gjenopptas. Det er jeg glad for. Trafikkopplæring i de tyngste kjøretøyene er viktig både for trafikkskolene som er hardt rammet av smitteverntiltakene og for de som trenger førerkort i de tyngste kjøretøyene for å komme i jobb, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

På grunn av størrelsen vil avstanden mellom lærer og elev ofte være over en meter ved praktisk trafikkopplæring som foregår i lastebil og buss. Slik opplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan derfor nå gjenopptas.

– Dette betyr at vi kan ivareta smittevernet samtidig som vi igjen kan komme i gang med viktig aktivitet som praktisk opplæring i buss og lastebil. Det vil bidra til at vi får flere sjåfører på veiene, noe som er viktig for å sikre fremtidig beredskap til transport, sier Hareide.

Det er allerede tillatt med trafikkopplæring på motorsykkel, moped og snøscooter. Fra 16. april ble det også tillatt med teoretisk opplæring i grupper på inntil fem, og med to meters avstand. Også slik opplæring kan nå skje med en meters avstand.

Trafikkopplæring i personbil er fortsatt ikke tillatt, da slik opplæring skjer med en avstand på mindre enn en meter.