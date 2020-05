HV-16 avslutter grenseoppdrag

Nyheter





Soldater fra Innsatsstyrke Claymore og HV16103 , der flere er fra Vesterålen, har støttet politiet siden det ble innført skjerpet grensekontroll 16. mars.

Soldatene har hatt begrenset politimyndighet og har vært utplassert på grensen for å bistå politiet med å gi råd og informasjon til nordmenn.

Sjefen for HV-16 vil takke samtlige soldater som har bidratt.

– De har gjort en solid innsats og vist stor stolthet for oppdraget. Samtidig vil jeg takke politiet for et veldig godt samarbeid, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef for HV-16 i pressemeldingen.

Politiet fortsetter grensekontrollen med eget mannskap, men HV-16 er klare om det er behov for bistand.