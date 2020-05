Mot full skoleåpning og større grupper fra mandag

Nyheter





Når det gjelder skoleåpningen, vil regjeringen gi én ukes fleksibilitet til lokale tilpasninger. Dermed vil det kunne bli ulik oppstart for skolene i ulike deler av landet.

Skolene ble stengt ned 12. mars, men 1.–4. trinn ble åpnet igjen 27. april.

Samtidig planlegger regjeringen å øke antallet som kan være samlet i grupper fra 5 til 20. Planen forutsetter at det holdes én meters avstand av smittevernhensyn.

Regjeringen satt torsdag ettermiddag i regjeringskonferanse for å vedta et veikart for gjenåpningen av Norge. Beslutningene blir kunngjort på en pressekonferanse torsdag klokken 18.

Mandag er for tidlig

Utdanningsforbundet frykter et dårligere tilbud til elevene og unødvendig smittespredning hvis skolene ikke får god nok tid til å planlegge gjenåpningen, ifølge VG.

Leder Steffen Handal håper at det ikke legges opp til en gjenåpning av skolene allerede på mandag, og sier at det ikke vil være gjennomførbart i hele landet.

– Du kan sikkert ha et tilbud klart, men om det er et trygt og godt tilbud er et viktigere spørsmål, sier Handal.

Trolig må skolene redusere tilbudet, som kan innebære færre dager på skolen, eller færre timer per elev, opplyser han.

Fem i grupper

I dag er rådet fra Helsedirektoratet å holde avstand på minst én meter og ikke vær flere enn fem personer i gruppe. Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Rådet gjelder ikke for personer i samme husstand.

Fra 7. mai ble det lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bekreftet torsdag overfor TV 2 at trafikkopplæringen på kjøreskolene nå kan gjenopptas. Både kjøretimer og oppkjøringer har vært stanset på grunn av koronapandemien.

Lang liste

Solberg har varslet at hun vil prioritere barn og unge og gjenåpning og skoler og fritidsaktiviteter først i gjenåpningen.

Deretter vil næringslivet og arbeidsplasser bli prioritert, før kultur og arrangementer gradvis åpnes.

Mantraet fra regjeringen har vært at åpningen må skje gradvis, kontrollert og i fellesskap. Risikoen ved en for rask gjenåpning, er at smittespredningen igjen skal skyte fart.

Det vil torsdag også komme flere avklaringer når det gjelder 17. mai-feiring, toppfotball, barnefotball og annen kontaktidrett og mulig åpning av fornøyelsesparker.

Også en plan for åpning av treningssentre og beslutninger om utreiseforbudet for helsepersonell er ventet torsdag.

I tillegg til Solberg deltar helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og kulturminister Abid Raja (V) på pressekonferansen torsdag.