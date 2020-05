Nyheter

Torsdag morgen og formiddag vil det være rundt en grad og delvis overskyet. Det kan komme noe nedbør, men da i form av regn.

Utover ettermiddagen skal temperaturene øke litt, regnbygene gi seg og det kan bli muligheter for å se et solgløtt eller to. Dette skal vedvare utover kvelden.

Hele torsdagen vil det være en lett bris fra sør-sørvest.

Selv om mye tyder på at det ikke vil komme snø, vet man at været skifter ofte i Vesterålen. Vær derfor varsom hvis du skal ut på veien.