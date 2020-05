SAS og Norwegian påbyr munnbind, men ikke Widerøe: – De som ikke har munnbind får ikke gå ombord

Nyheter





– Vi vurderer munnbind. Men forholder oss først og fremst til norske luftfartsmyndigheter, sier Catharina Solli. Hun er kommunikasjonssjef i Widerøe til

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker ved flyreiser, og mener at avstand mellom passasjerer er det mest forebyggende tiltaket. NHHO Luftfart er helt uenig i dette, skriver , og mener at bruk av munnbind må innføres på alle fly i stedet for avstandsregelen.

De viser til at andre land i Europa i stedet har valgt bruk av maske som det beste tiltaket. Ifølge kommunikasjonssjef i SAS, Jon Eckhoff, må du ha maske for å få lov til å gå om bord.

Skjerf og lignende plagg, er ikke godkjent. Hovedpoenget med munnbindet er at det skal hindre dråpesmitte. På spørsmål fra NRK om det er lov å nekte passasjerer å entre flyet når det ikke er inkludert i de nasjonale retningslinjene, svarer han:

– Det er flyselskapets suverene ansvar å ta vare på sikkerheten for ansatte og passasjerer, svarer Eckhoff, og legger til at alle som skal reise med flyselskapet får en tekstmelding med denne informasjonen i forkant av reisen.

I Norwegian bekrefter presseansvarlig Andreas Hjørnholm at de har samme praksis som SAS når det gjelder bruk av munnbind som SAS. Han understreker at alle passasjerer selv er ansvarlige for å skaffe munnbind, og at de ber samtlige om å ha de på under hele flyreisen.