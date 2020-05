Eks-havnedirektør langer ut mot Hurtigrutens framgangsmåte for å sikre statsstøtte: – Usmakelig

Nyheter

Tromsø havns mangeårige havnesjef Halvar Pettersen er svært kritisk til Hurtigrutens håndtering av korona-krisen, og mener de fremsetter trusler for å få viljen sin. I et iltert Facebook-innlegg, kommer han med kraftige anklager, og oppfordrer staten til å avstå fra å gi selskapet nødhjelp under korona-krisen.