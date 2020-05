Rusreformen: Politiet fraråder avkriminalisering

Nyheter





– Politiet mener avkriminalisering vil gi økt risiko for økt bruk av narkotika i Norge. En generell avkriminalisering vil påvirke hele befolkningen og ha konsekvenser for samfunnet som ikke er tilstrekkelig utredet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skriver at de støtter en rusreform hvor formålet er å sikre bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet. De finner det ikke tilstrekkelig begrunnet at avkriminalisering vil bidra til dette.

– Glad for engasjement

Politidirektoratets høringssvar avgis på vegne av politiet. Tolv politidistrikter har avgitt svar, samt Kripos, Politiets utlendingsenhet, Politihøgskolen og Utrykningspolitiet.

Totalt har rundt 220 høringssvar kommet inn til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen gikk ut fredag. Interesseorganisasjoner, kommuner og sykehus er også blant dem som sendt inn svar.

– Jeg er glad for det engasjementet som jeg har sett, både under Rusreformutvalgets arbeid og under høringsperioden, sier helseminister Bent Høie (H).

Rusreformutvalget leverte sin utredning 19. desember 2019. I den foreslås det å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten og avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.

Ingen legalisering

Brukere skal isteden bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling, men det blir ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

Forslaget innebærer imidlertid ikke en legalisering av narkotika, da politiet fortsatt skal beslaglegge og reagere på bruk. Salg forblir ulovlig.

Rusreformen møtes også internasjonalt med stor interesse.