I en pressemelding opplyser Arbeids- og sosialdepartementet at tilskudd fra ordningen for eksempel kan gi tilskudd til tiltak som kartlegging av levekårsutfordringer knyttet til koronasituasjonen, og samarbeid med andre tjenester og frivillige organisasjoner for å sikre ivaretakelse av spesielt utsatte grupper.

Midlene tildeles etter en skjønnsmessig vurdering opp mot målene for tilskuddsordningen. Tilskuddet blir gitt for ett år, og søknadsfrist er 1. september.