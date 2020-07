Har som mål at havbruksnæringen skal være elektrifisert innen år 2030

Nyheter





– Jeg er ganske sikker på at havbruksnæringen er blant de næringene som raskest går over til full elektrifisering, Ystmark til NRK.

Målet til Sjømat Norge er at hele næringen er elektrifisert i løpet av ti år. Men det er også noen utfordringer med en slik elektrifisering, som for eksempel at anlegg som ligger et stykke unna strømnettet, eller som er værutsatt. Denne typen anlegg kan det ifølge Ystmark ta noe lengre tid å elektrifisere.

I dag er det over 1000 oppdrettsanlegg i Norge, der de fleste er dieseldrevet, men flere er også elektrifisert. Fordelen med å elektrifisere, ifølge Sjømat Norge, er lavere kostnader og mindre utslipp av CO₂. Diesel som lekker er også en såkalt miljøfiende. Nylig lakk det ut mellom fem og seks tusen liter fra Nordlaks sitt anlegg på Bjarkøy i Harstad. Nordlaks har alt elektrifisert 35 av 39 anlegg, inkludert anlegget på Bjarkøy.

Lekkasjen kom fra et nødlager som skulle brukes til servicefartøy. Ystmark sier til NRK at de må ta lærdom av hendelsen, og finnes ut hva som kan gjøres bedre. Han peker også på at man på sikt må se på muligheten for å elektrifisere servicefartøy.

På spørsmål fra NRK om hvilke tiltak som må igangsettes for å hindre at hendelser som lekkasjen på Bjarøkøy skjer igjen, skriver klima og miljøminister Sveinung Rotevatn at uhellet viser at det fortsatt må jobbes forebyggende for å hindre forurensing og utslipp til naturen, uavhengig om det er elektrisk drift eller ikke. Statsråden understreker også i brevet at han tror framtiden for bransjen er elektrisk.