Statens vegvesen: – Bruk sommerferien til å øvelseskjøre

Nyheter





– Det er viktig å skaffe seg så mye erfaring som mulig før du skal ut i trafikken og kjøre alene. Forskning viser at de som har øvelseskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort, sier Dag Terje Langnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet oppfordrer til å starte med en time hos en trafikkskole når du er 16 år for å få god veiledning før du går i gang med øvelseskjøringen. Den du skal øvelseskjøre med kan også gjerne være med på en kjøretime.

– La trafikkskolene ta seg av selve trafikkopplæringen, slik at du bruker øvelseskjøringen til nettopp det å øve. Et tidlig og tett samarbeid med trafikkskolen kan også sørge for at det er lettere å finne rett nivå for øvelseskjøringen, så dere unngår trafikkfarlige situasjoner eller irriterer andre bilister unødig, sier Langnes.

– Øvelseskjør mens du venter

Om sommeren er det ventetid for time til oppkjøring på grunn av ferieavvikling og ekstra oppkjøringer på motorsykkel. Statens vegvesen anbefaler at du øvelseskjører minst 140 timer før du kjører opp.

– Erfaring viser at de som har brukt mye tid til øvelseskjøring har større sannsynlighet til å bestå oppkjøringen. Og står du på første forsøk, slipper du å vente på en ny oppkjøring, sier Langnes.

– Ikke oppkjøring for tidlig

På grunn av koronasituasjonen er det trafikkskolene som melder opp elevene til oppkjøring.

– Vi ser at det er litt for mange som meldes opp før de egentlig er klare. Det er viktig at trafikkskolene og elevene har en god dialog om hvilket nivå elevene skal ha når de møter til oppkjøring, sier Langnes.

Rett etter koronastengningen var beståttprosenten veldig høy, men nå er det tegn til at den synker igjen.

– Alle som stryker er med på å skape lenger ventetid både for seg selv og for alle andre som skal ta førerkortet. Det er sløsing med både elevenes og sensorenes tid, sier Langnes.

– Vis hensyn

Mange ungdommer som har vært ute og øvelseskjørt har blitt tutet på, ropt etter og opplevd uvettige forbikjøringer.

– Vi har alle vært ferske sjåfører en gang. Har du en bil med rød L foran deg, vis hensyn og prøv å sette deg i den uerfarne sjåførens ståsted. Noe som er enkelt og automatisert for deg, kan være helt nytt og vanskelig for en som er ute og øver, sier Langnes.