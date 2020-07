Nyheter

Julie Aspenes, leder for Vesterålen AUF, var stekt berørt da hun holdt tale.

– Denne dagen er ikke for konflikter. Denne dagen skal symbolisere kjærligheten og solidariteten vi har. Vi skal vise kjærligheten til de skadede, de etterlatte, våre nære og kjære og alle våre medmennesker. Vi skal vise at vi står for kjærligheten hele Norge viste for ni år siden. Vi skal la minnet deres leve i generasjon etter generasjon. De fortjener ikke bare ett minutts stillhet, men et helt liv i kamp, sa hun til de 11 som hadde møtt opp.

– Like tøft hvert år

Til VOL understreket Aspenes at det er viktig at vi ikke glemme hvilke verdier terroristen gikk til angrep på.

– Det er like tøft hvert år. Det var ikke tilfeldig at det var ungdommene på utøya. Det var et målrettet angrep, fordi de var uenige i det vi står for, og det demokratiet og mangfoldet vi vil ha i samfunnet, sa hun.

– Vi må aldri glemme

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo talte også på markeringen.

– Vi må aldri glemme, og vi må ha fokus på hat og ekstremisme så det ikke blomstrer opp og tar en stor del av samfunnet, sa hun.