Frigir navnet på omkommet kvinne

Nyheter









Her ble den omkomne funnet av en forbipasserende mandag formiddag. FOTO: ANDREAS ISACHSEN





Den avdøde kvinnen er Eirin Karin Johansen Øyen. Hun er 55 år, og var bosatt i Harstad, ifølge en pressemelding fra Troms politidistrikt. torsdag formiddag

Pårørende er varslet.

– Øyen er i dag obdusert, og det er ingenting som tyder på at hun er utsatt for en kriminell handling. Endelig obduksjonsrapport foreligger først om 2–3 måneder, skriver fungerende politistasjonssjef ved Harstad politistasjonsdistrikt, Morten Hole.

Kvinnen ble funnet livløs i havet ved Hamnneset mandag formiddag og ble erklært død av lege på stedet.

Politiet opplyste tirsdag ettermiddag at de hadde funnet kvinnens identitet etter å ha lett bredt for å finne ut hvem hun var. De venter nå på obduksjonsrapporten for å finne dødsårsaken.