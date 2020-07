Stemningsfull intimkonsert med Aggie Frost

Nyheter

Det var bare 25 tilskuere til stede under konserten. Lokalet hadde et covid-19-tilpasset maksimalmål på 75.

– Konseptet er at vi skal kunne ta alt med i bilen, og spille på små plasser. VI har hatt konsert i et yogalokale og i et kunstneratelier. Konseptet er at det skal være fleksibelt og lett å arrangere. Arrangørene er forsiktige med å ta risiko og ting kan forandre seg, så vi prøver å holde det enkelt og å være selvhjulpne, sa Aggie Frost til VOL etter konserten.

Siden 4. juli har musiker-paret spilt på Andøya, på Svinøya, i Henningsvær og på Kvalnes. 31. juli spiller de i Tromsø. Kanskje blir det også flere konserter.





Tror på flere små konserter

Martinsen syns det har vært en fin opplevelse å spille på små konsertsteder i Lofoten og Vesterålen.

–Vi som er fra Tromsø, og har drevet med elektronisk musikk, har ofte søkt oss ut i verden. Vi har hatt veldig lite å gjøre med regionen og det lokale, og det har vært en opplest sannhet at det er liksom urban kultur vi driver med. Men det er det jo ikke, for vi kommer jo fra Tromsø, sier Martinsen.

Frost tror at det kanskje kommer til å bli holdt flere små musikk-arrangementer også etter korona.

– Vi har snakket litt om det på turen. Hele festivalmarkedet har vært enormt, og selv i Nord-Norge skal det liksom være noen tusen for at det er verdt å holde festival, sier hun.