FHI vil ikke åpne for regionsvurdering for Spania

Nyheter









– Vi vurderer situasjonen fortløpende, men det er regjeringen som beslutter kriteriene for å bruke regionnivå utenfor de nordiske landene. Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land, skriver overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Spanias regjering jobber nå for å få Norge og andre lands myndigheter til å unnta trygge, spanske regioner fra reiserestriksjoner og karanteneplikten, ifølge VG. Spesielt framheves feriefavorittene Kanariøyene og Balearene.

Kanariøyene og Balearene har lav smitte

Disse regionene hadde mandag henholdsvis 7,06 og 9,22 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Det er godt under grenseverdiene til Folkehelseinstituttet (FHI) på 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

– Smitteutbrudd er lokalisert, isolert og under kontroll. Spania er et trygt land. Vi respekterer avgjørelsen til Norge, og vi er i kontakt med norske myndigheter, skriver spansk UD i en epost til VG.

Mest smitte i nordøst

Norske myndigheter gjeninnførte karanteneplikten for reisende fra Spania i forrige uke, da det nasjonale smitteomfanget hadde steget til godt over FHIs grenseverdi. Derfor må reisende herfra i ti dagers karantene når de kommer hjem til Norge.

Totalt har Spania nå 47,05 koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge tall fra spanske helsemyndigheter. Mens store deler av landet er «grønne», trekker sju regioner, først og fremst nordøst i landet, opp det totale smittetallet: Aragón, Catalonia, Navarra, La Rioja, Baskerland, Madrid og Murcia.