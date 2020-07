To Hurtigruten-ansatte testet positivt for COVID-19

Nyheter





De to besetningsmedlemmene ble isolert for flere dager siden på grunn av annen sykdom, uten symptomer på COVID-19. Da skipet ankom Tromsø natt til fredag ble likevel begge rutinemessig testet.

De to besetningsmedlemmene er nå innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Skipet er nå isolert, og alle de 160 besetningsmedlemmene om bord vil bli testet.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste prioritet. Vi har god og løpende kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune, UNN og andre ressurser både lokalt og nasjonalt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten i en pressemelding.

– Vi har daglige kontroller av alle At disse to tilfellene ble oppdaget og isolert tidlig, selv uten symptomer på Covid-19, viser at disse tiltakene fungerer, sier Ege.

Skipet skulle seilt til Svalbard fredag ettermiddag. Dette cruiset blir avlyst. Den neste reisen med skipet er ikke planlagt før i begynnelsen av september.

– Vi tar også kontakt med alle gjester som var om bord på skipets siste seilinger for å gi dem informasjon og videreformidle myndighetenes råd, sier Ege.