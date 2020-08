Skipslegen på første seilas: – Jeg varslet Hurtigruten om rådet fra FHI

Nyheter





Totalt 44 personer er bekreftet smittet etter å ha vært om bord de to seilasene med MS «Roald Amundsen». Ifølge FHIs tall er 35 av dem Hurtigrutens egne ansatte.

– Hadde vi fulgt prosedyrene, hadde vi trolig ikke hatt smitte om bord, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten på pressekonferansen i går.

VG har snakket med skipslegen som var med på det første seilasen med MS «Roald Amundsen» mellom 17.–24. juli.

Det er under denne seilasen smitten kan ha oppstått, etter at Hadsel kommune oppdaget og påfølgende varslet at en smittet innbygger hadde vært om bord. FHI ba Hurtigruten sende karantenemelding til alle passasjerene som hadde vært om bord.

– Jeg varslet Hurtigruten om rådet fra FHI og mente at det var helt riktig å gi beskjed til passasjerene på onsdag, sier skipslege Karl-Børre Andersen.

Det ble ikke gjort, noe Hurtigruten i ettertid har beklaget.

Andersen ble først gjort oppmerksom på smittesituasjonen av en fra Hurtigruten, og ringte deretter smittevernlegen i Hadsel og fikk bekreftet det, forteller han. Kommunikasjonen med Hadsel kommune er bekreftet gjennom interne e-poster VG har fått innsyn i.

Deretter begynner snøballen å rulle. Andersen tok kontakt med FHI og fikk bekreftet at de hadde rådet Hurtigruten om å gå ut med informasjon om karantene til alle som hadde reist på cruiset, et råd han selv hadde gitt.

– Det store spørsmålet jeg sitter igjen med er hvorfor det stoppet opp, sier skipslegen, og sikter til kommunikasjonen ut til passasjerene.

FHI: Hurtigruten brøt avtalen

På skipet var det to leger: En norsk og en filippinsk. Sistnevnte har hatt mest kontakt med det filippinske mannskapet, men de to legene hadde daglig kontakt, ifølge Andersen.

Han forteller at en filippinsk ansatt begynte å bli syk 21. juli. Vedkommende ble observert, og det ble konkludert med at personen ikke hadde noen av de klassiske covid-19-symptomene.

Andersen legger til at denne vurderingen ble gjort i lys av at han trodde mannskapet fra Filippinene hadde vært i ti dagers karantene og gjennomgått norsk coronatest før de kom om bord.

Nordlys har tidligere omtalt en helseerklæring både mannskap og gjester må skrive under på.

– Jeg fikk beskjed om at alle var testet og at hele mannskapet overholdt karantenereglene. At de kan ta mannskap fra utlandet uten å teste i Norge, det er overraskende.

Skipslegen får ikke karantenebruddet til å henge på greip med de strenge smitteverntiltakene på båten. Han sier at helsen må sjekkes før de kommer om bord, mannskapet blir febermålt flere ganger daglig. Det er sterkt fokus på håndvask og andre smitteverntiltak.

Det sier også passasjerer VG har pratet med.

Hurtigruten: Skal komme til bunns

Hurtigruten har engasjert DNV for å granske hendelsen og sier det blir vanskelig å kommentere det Andersen sier før alt er konkludert:

– Vi har satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet, og skal komme til bunns i alt som har skjedd. Vi kan ikke kommentere denne type informasjon som kan bli sentral i den pågående granskingen, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til VG.

Hurtigrutens konsernsjef: – Vi har sviktet

Skjeldam har tidligere sagt at han har mistenkt at smitten har kommet med de filippinske arbeiderne, fordi 33 av de smittede ansatte er derfra. Mandag sa konsernsjefen at de 16 filippinske arbeiderne burde vært testet i Norge før ombordstigning.

Det kan også ha kommet fra passasjerer eller mannskap fra andre land, selv om det er mindre sannsynlig.

Den filippinske ambassaden mener at retningslinjene for landets statsborgere på sjøen ble overholdt før mannskapet reiste til Norge.

Harvard-professor Parham Azami sa til VG mandag at smittefaren om bord på cruiseskip er sammenlignbar med å gå på bar, døgnet rundt i fem dager på rad:

– På Diamond Princess ble omkring 20 prosent av både mannskap og passasjerer smittet. På Hurtigruten er det omtrent samme ratio, men bare hos mannskapet. Det viser at pasient null antagelig er fra mannskapet.

Andersen sier det helt klart er det større risiko i et skip fordi man lever tettere, men at det på MS «Roald Amundsen» er god plass.

– Jeg var imponert over smitteverntiltak om bord og hvor flinke crewet og passasjerer var. Jeg tenkte at her må det være mye tryggere å være enn å gå på butikken for å handle.