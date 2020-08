Hurtigruten-ansatte var bekymret over delte lugarer

Nyheter





Overfor VG bekrefter Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam at halvparten av lugarene for ansatte er for to personer, mens den andre halvparten er enkeltrom.

Så sent som ei uke før koronasmitten om bord på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen ble kjent, stilte ansatte spørsmål om dette i et internt forum. En spør om dette ikke blir feil at noen i besetningen må dele lugar.

«Man forsøker å redusere dette så mye som mulig, men noen ganger er det dessverre ikke mulig» skriver konsernsjefen som et svar på innlegget.

– Det er en del av kulturen at vi svarer våre ansatte og har god dialog med dem og en fin samtale. Det er helt riktig at det er tatt opp utfordringer med deling av lugarer, sier konsernsjefen til VG – og han viser til at alle internasjonale og nasjonale regler er fulgt.

37 besetningsmedlemmer og 16 passasjerer fra MS Roald Amundsen er bekreftet smittet av covid-19.