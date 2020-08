Hurtigruten dekker utgifter for ansatte i karantene

Nyheter





– Mange faste ansatte som er bosatt i Sverige har allerede gått i permisjon lenge. Flere har gått flere måneder uten lønn. Da hadde det vært en svært stor utgift for dem å dekke hotellopphold i ti dager, sier hovedtillitsvalgt i Hurtigruten for Sjømannsforbundet, Jørn Lorentzen til NRK.

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, er kritisk til at Hurtigruten ikke tilbudte seg å betale utgiftene knyttet til karanteneoppholdet.

– For meg er det uforståelig at rederiet ikke tok regninga med en gang, understreker han, og legger til at han håper de ansatte også vil få lønn i karanteneperioden.