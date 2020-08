Legevakt oppgitt over koronaløgner fra pasientene: Ber myndighetene stramme inn

Nyheter









Eidjar skriver i et leserinnlegg i Aftenposten at stadig flere pasienter viser en dårlig holdning til smitteverntiltakene. Hun skriver at legevakta opplever flere som lyver om karantene eller symptomer både på telefon og ved ankomst til klinikken.

– De utsetter andre for smitte og sykdommer, uten at det ser ut til å bekymre dem et øyeblikk, skriver hun.

Eidjar ber myndighetene innføre testing av alle som har vært i røde og gule land. Hun ber også om at feriereiser til utlandet begrenses, at det blir obligatorisk med munnbind i offentligheten og at kommunenes testkapasitet må økes, særlig i Oslo.

Helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at han er overrasket hvis mange lyver om koronasymptomer eller karantene. Han vil ikke ta fram pisken ennå, men understreker at smittevernloven har straffebestemmelser for lovbrudd som legen advarer mot.

– Historien har lært oss at å bli sint og påføre folk skam, virker mot sin hensikt: Færre søker hjelp og tester seg, og flere vil holde seg skjult.