Nyheter

Trass i at mellom 20 og 50 prosent av koronasmitten i Norge de siste ukene kommer fra utlandet, forsvarer helseministeren reiseåpningen i midten av juli.

For én måned siden ga regjeringen grønt lys for at nordmenn i to uker kunne reise til en rekke europeiske land, blant annet Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Men i ukene som har gått siden, har smitten økt kraftig her til lands.