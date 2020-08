Klar for lakseauksjon i Vesterålen

Nyheter

Totalt 27.189 tonn skal selges. Minstepris i de fleste produksjonsområder er 156.000 kroner tonnet, skriver Fiskeribladet.

Forrige auksjon ble gjennomført i august 2018. Høyeste pris der ble 252.000 kroner tonnet.

I området Vestfjorden – Vesterålen er 3 855 tonn laks til salgs.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sier at det er stor interesse for å kjøpe ny kapasitet.

– Det så vi i fastprisdelen, og det ser vi nå i auksjonene hvor det er en god palett med aktører som er påmeldt, sier han til IntraFish.

1 prosentpoeng av veksten på 6 prosent i de grønne områdene ble solgt til fastpris, mens de resterende 5 prosentpoengene nå altså selges på auksjon.

Kritikk fra Bø

En rekke mindre oppdrettere har tidligere kritisert ordningen med auksjoner - de mener at det blir for dyrt for dem.

– Små selskap har mye mindre mulighet til å betale de prisene som er på konsesjonene, sammenlignet med de store, sa Eva Kristoffersen i Egil Kristoffersen og Sønner til IntraFish tidligere denne måneden.