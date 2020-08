To nye korona-tilfeller i Andøy

Nyheter

Kommunikasjonsrådgiver i Andøy kommune, Tuva Grimsgaard, opplyser om de to nye tilfellene.

– Vi arbeider med testing og smittesporing i forbindelse med de to korona-tilfellene i Andøy, og har i dag fått bekreftet to nye smittede i forbindelse med dette., sier hun

De to var allerede i karantene, og var et resultat av nærkontakt med de to første smittede i Andøy.

Kommunelege Astrid B. Holm opplyser at de smittede etter forholdene har det bra og har få symptomer.

– Så dette medfører ingen større dramatikk. Totalt har vi altså fire smittede i kommunen, og forventer svar vedrørende prøveresultat for den siste av totalt 17 nærkontakter i morgen, opplyser kommunelege Astrid : Holm. .

Totalt er 283 testet i Andøy siden mars.