– Merker tidlig stenging av utesteder

Nyheter

På Twitter melder politiet om en natt uten de store oppdragene, men det er en spesiell ting som har holdt lovens lange arm beskjeftiget.

For politiet har nemlig måttet rykke ut til en rekke hjemmefester over hele fylket i løpet av natten, etter meldinger om støy fra private adresser. .

– Politiet merker at utestedene stenger klokken 24, skriver de på Twitter.

Regjeringen besluttet for en tid tilbake at all skjenking skulle stanse ved midnatt på utestedene, som følge av oppblomstringen av korona-viruset.