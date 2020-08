En ny person har testet positivt for korona i Andøy

Nyheter

Det opplyser Andøy kommune i en pressemelding lørdag ettermiddag. VOL har tidligere skrevet at to av kontaktene har vært smittet. Lørdag kom altså meldingen om at en ny person som har vært i kontakt med de to første som ble registrert med smitte, også har testet positivt.

I meldingen opplyses det at det er testet 17 personer som følge av de to positive testene fra forrige uke. Tre av disse testene er bekreftet positive.

– De som er smittet blir fulgt tett opp av kommunens korona-team, opplyser kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm.

I alt er dermed fem smittet i Andøy.

Det opplyses at de tre nærkontaktene har lite eller ingen symptomer på sykdommen.

– Kommunen har som oppgave å stanse utbrudd lokalt, noe som gjøres gjennom å ha tett kontakt med de som er smittet, spore opp nærkontaktene, sette disse i karantene og teste dem, forklarer Holm.

Hun legger til at de på denne måten ønsker å stanse spredningen fra denne smittekilden.

VOL PRESISERER: VOL skrev i en tidligere versjon av saken at tre nye var smittet, men to av tilfellene ble meldt om allerede onsdag og ble også omtalt da. Dette ble rettet klokka 14.15.