Brukbar dag i Vesterålen værmessig

En kan nok slå fast at sommervarme blir det ikke, men temperaturen ender trolig i alle fall opp med et to-sifra tall i løpet av dagen.

Det er ventet flau vind fra morgenen av, men vinden kan øke litt på utover dagen, uten at det ser ut til å bli noe mer enn frisk bris på det meste.

Ellers ser det ut til å bli lettskyet og pent, med muligheter også for at sola stikker fram fra skyene i løpet av dagen. Det kan med andre ord være en fin dag for å gjøre hagearbeid som må gjøres før høsten setter inn for alvor ...