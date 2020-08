Her kan du vente kø de neste dagene

Nyheter

Selv om sommeren er over, og de verste ferieløene har løst seg opp, henger det litt igjen. Høsten er nemlig tid for vedlikeholdsarbeid på veiene, noe som kan skape kø flere steder. Vi har sett på Vesterålen, Lofoten og tatt for oss E6 i retning Fauske, i tillegg til at vi har sett E6 og E8 i retning Tromsø for å finne strekninger det er rapportert inn arbeid som kan gi utfordringer i trafikken.