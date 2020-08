Hurtigruten har holdt tilbake informasjon om flere smittede

Nyheter





Flere gjester testet positivt for koronaviruset etter å ha vært på seilinger med MS «Fridtjof Nansen» i februar og mars i år, det melder NRK torsdag kveld.

Hurtigruten har unnlatt å gå ut med informasjonen fram til nå.

Tidligere denne uken ble det kjent at en belgisk mann i 70-årene døde av koronaviruset etter å ha blitt syk under en hurtigruteseiling. Det viser seg nå at flere gjester testet positivt for koronaviruset i februar og mars.

Kramviken skriver i en e-post til iTromsø at Hurtigruten har fått informasjon om at totalt fire gjestefølger som har hatt mistanke om eller har testet positivt for Covid-19 etter å ha vært på seilinger med MS «Fridtjof Nansen».

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten, Tarjei Kramviken er det snakk om fire ulike reisefølger, som inkluderer reisefølget til den belgiske mannen.

Videre skriver han:

«De andre reisefølgene ble fulgt opp hver for seg i mars, men hadde vært på reiser gjennom Europa, på et tidspunkt der det var mye smitte i samfunnet, mindre testing og langt færre smitteverntiltak enn i dag. Alle gikk i land i Storbritannia etter reisen med skipet, og dro hjem derfra.»

Skal ha fått beskjed etter at de forlot skipet

Kramviken forteller til iTromsø at Hurtigruten ikke ble informert om at gjestene hadde testet positivt for koronaviruset før etter at de hadde forlatt skipet, og at tilfellene deretter ble håndtert hver for seg.

«Vurderingen da var at det ikke var direkte sammenheng mellom disse reisefølgene, og at kilden for smitte var uklar. Dette var gjester fra forskjellige seilinger, som hadde vært på reise fra og til skipet. Nå, med kunnskapen vi har, ville nok vurderingen om bredere informasjon vært en annen.», skriver Kramviken i e-posten.

Kaotisk og uoversiktlig periode

Han påpeker at dette skjedde i ukene han beskriver som en kaotisk og uoversiktlig periode av pandemiutbruddet i Europa.

«Norge ble stengt ned 12. mars og vi kansellerte resten av seilingene og la nesten hele flåten vår i opplag 18. mars. Rutinene våre var i kontinuerlig endring, slik de var i hele samfunnet. Kunnskapsnivået og oversikten man hadde da kan ikke sammenlignes med det man har i dag.», skriver Kramviken videre til iTromsø.

De fleste av mannskapet om bord på MS «Fridtjof Nansen» skal ha kommet om bord på skipet allerede i desember i fjor, og var på skipet da pandemien brøt ut. Kramviken skriver i sin e-post til iTromsø at flere av mannskapet hadde sykdomssymptomer over en periode.

«Etter at cruisene var avsluttet og skipene ble lagt i opplag, var alle om bord i karantene. Hele mannskapet på skipet ble testet i august, og alle tester var da negative.»

Han påpeker at alle som i etterkant har fått påvist Covid-19 har blitt testet og fulgt opp av egen lege eller andre helsemyndigheter, men at Hurtigruten ikke er kjent med hvilken oppfølging som har blitt gjort gjennom helsemyndighetene. Hurtigruten skal heller ikke ha blitt kontaktet av myndighetene om dette i forbindelse med smittesporing, sier Kramviken