Inngikk avtale mot utenforskap

Nyheter

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) understreker at fylkeskommunen har hatt et godt samarbeid med NAV gjennom mange år. Nå ønsker han å jobbe enda tettere med NAV, både gjennom informasjonsutveksling, planlegging og felles tiltak.

– Fylkeskommunen har en uttalt målsetning at alle våre elever skal fullføre utdanningen de har påbegynt, blant annet gjennom Læreplassgarantien. Da må vi som skoleeier sørge for god kvalitet på opplæringen og at utdanningstilbudet treffer arbeidslivets behov. Vi må også jobbe aktivt for å fremme trivsel gjennom elev- og oppfølgingstjeneste. Men vi klarer ikke å nå alle ungdommer som har falt utenfor med våre virkemidler. Her kommer NAV inn som en særs viktig samarbeidspartner. Klarer vi å koordinere innsatsen bedre, vil vi kunne nå flere av de som av ulike grunner ikke har fullført utdanning eller ikke er i jobb, sier Norvoll.

Direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes forteller at NAV har flere mulige virkemidler å sette inn for å hjelpe unge voksne ut i utdanning og jobb.

– Det beste forsikringen mot ledighet er gjennomført videregående skole. Derfor har vi blant annet kjørt et prosjekt sammen med oppfølgingstjenesten ved Bodø videregående skole, der målet er å gi et skreddersydd undervisningsopplegg for de som mangler fag fra videregående skole. Det har gitt flere ledige en ny start på utdannings- og yrkeslivet. Dette er en type prosjekt som vi kan vurdere å starte flere av i Nordland i samarbeid med fylkeskommunen eller andre, sier hun.

Stavnes sier at Nordland har en høy andel av unge voksne uten jobb eller utdanning, sammenlignet med andre fylker. Det samme gjelder andelen av uføretrygdede unge.

– Det kan være gode grunner for at unge ikke er i arbeidslivet eller blir uføretrygdet. Men vi trenger flest mulig hoder og hender hvis vi skal løse alle fremtidige oppgaver i Nordlandssamfunnet. Derfor et det så viktig at vi sørger for at alle som vil og kan får utdanning og kvalifikasjoner for å gå ut i arbeidslivet. I dette arbeidet må vi selvsagt også samarbeide tett med samfunnsaktører som LO og NHO, sier Tomas Norvoll.