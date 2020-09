Etterlyser ambisjoner med prosjektet

Nyheter

I en pressemelding sendt ut tirsdag kveld, varsler Senterparti-representanten fra Nordland at hun vil kreve svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide om Fiskebøl-saken, som ble lagt frem tidligere tirsdag. Det er nedskaleringen av prosjektet som Nordlands-politikeren reagerer på.

– Det er tydelige politiske bestillinger om aktivitet på Fiskebøl i Hadsel, men likevel trekkes testanlegget i Horten stadig inn i rapporten. Om testsenteret i Horten skal omfatte arktiske områder, er det brudd på klare ambisjoner om å utvikle Fiskebøl som en nasjonal og internasjonal spydspiss innenfor oljevern og maritim forurensning, melder Mossleth i pressemeldingen.

Hun forteller videre at hun hadde ventet en fullskala testing, også ved bruk av sjøareal.

– Nå brukes begrepet "En eventuell utbygging på Fiskebøl". Det gir meg en anelse om at ambisjonene har vridd seg mot Oslofjorden, skriver hun.

Hun kommer til å stille følgende spørsmål til samferdselsminister Hareide:

"Forprosjektet om SOMMs etablering på Fiskebøl er endelig klart, men er sterkt nedskalert i forhold til regjeringens tidligere ambisjonsnivå. For at aktivitet rundt naturressursene i nord skal være legitimt, så krever det ringvirkninger i nord i form av stabile, varige arbeidsplasser og kompetanseoppbygging på land. I dette tilfellet har regjeringen lovet at Norge skal få et kraftsenter innenfor oljevern og marin forsøpling i nord. Hva er begrunnelsen for å nedskalere ambisjonsnivået for SOMMs FoU/praktiske oppgaver på Fiskebøl?"