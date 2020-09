Nyheter

For det er nemlig sjanse for at sola kan stikke frem, og at temperaturen kan komme opp i rundt 15 grader i løpet av dagen. Det er ikke så verst til å være tidlig høst og september.

Det meldes om en laber bris fra sør og sørvest gjennom dagen. Nedbøren ser også ut til å holde seg unna.