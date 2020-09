Venstre over sperregrensen på ny måling

Nyheter





Guri Melby, som 23. august ble innstilt til å ta over som Venstre-leder, er fornøyd med oppslutningen på Respons Analyses septembermåling.

– Vi blir selvfølgelig glade for gode målinger, men vi har fortsatt en jobb å gjøre fram mot valget for å holde tallet stabilt over sperregrensen. Jeg tror vi kanskje begynner å se en effekt av at vi de siste dagene har fått mer fokus på politikk og mindre på personkonflikt, sier hun til VG.

Høyre er det største partiet på målingen, med en oppslutning på 24,8 prosent (+1,8 prosentpoeng), mens Arbeiderpartiet har en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng til 24,3 prosent.

Dersom det hadde vært stortingsvalg nå, ville Ap fått til sammen 84 mandater på Stortinget sammen med SV og Senterpartiet. De to sistnevnte partiene får en oppslutning på henholdsvis 6,8 prosent (-0,8) og 14,7 prosent (+0,3).

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 3,9 (+0,1), MDG 4,5 (-0,7), KrF 3,3 (-0,6), Frp 11,5 (+1,1) og andre 2,2 (-0,4).

1.000 personer er spurt i meningsmålingen, og feilmarginene ligger mellom 0,9 og 2,7 prosentpoeng.