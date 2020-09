Nyheter

Etter to værmessige fine dager, ser det ut som inngangen på helga kan bli småfuktig. I alle fall hvis vi skal tro værvarselet som yr.no har laget.

Dagen starter brukbart, med overskyet og uten nedbør. Men utpå dagen blir det mer og mer utrygt for at det kan komme noen dråper regn fra himmelen. Utover kvelden er det fare for at nedbøren kan øke.