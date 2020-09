Håper på stor oppslutning om årets influensavaksine

Nyheter

I en pressemelding skriver hun at legekontorene har allerede begynt å få henvendelser om årets influensavaksine. Dette er Røkenes glad for.

– I en pandemisituasjon slik vi i dag står i, er det flott at pasientene tenker på dette, skriver Røkenes.

Hun håper at det skal bli en stor oppslutning om årets vaksine. I forbindelse med at korona-pandemien pågår for fullt, kommer det til å bli noen endringer. Vaksinen ankommer legekontorene i slutten av oktober, men Røkenes tror de vil være klare til å starte vaksineringen i midten av november.

– Det blir ikke noen drop-in ved legekontorene i år på grunn av smittevernhensyn. Vi må sørge for at smittevernet ivaretas under vaksineringen. Dette er svært viktig, forklarer Røkenes.

Hun melder at sesongens influensatopp er ventet rundt vinterferietiden. Det er også grunnen til at det ventes med å starte med vaksineringen til november.

– Vaksinen har effekt i omtrent seks måneder. Det er viktig at den ikke settes for tidlig og må ha effekt når influensatoppen er her, opplyser hun i meldingen.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

*Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

*Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

*Alle fra fylte 65 år

*Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2, kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.