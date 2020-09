Nyheter

Det er politiet som melder dette på Twitter.

Brannen oppsto fredag morgen og ble meldt rundt 6.30. Brann, politi og ambulanse rykket ut til Andenes småbåthavn i forbindelse med at det ble meldt om brann i en sjark.

Det ble meldt like etterpå at brannvesenet har kontroll på brannen, men at brannen har spredd seg til ytterligere en båt.

Ingen personer er blitt skadet i brannen. Begge eierne kom til havna for å ta skadene i øyesyn.