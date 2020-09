Statlig flyrutekjøp videreføres fra 1. oktober

Nyheter





– I dag ser vi ser at smittesituasjonen og trafikkutviklingen i luftfart fortsatt tilsier at det er behov for statlig kjøp av flyruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han legger til at regjeringen vil forlenge kjøpet av et minimumstilbud som vil sikre befolkning og næringsliv tilgang til flyruter.

Samferdselsdepartementets avtaler med de tre flyselskapene ble først inngått 25. mars med varighet ut juni. Siden ble det inngått nye avtaler for juli og august, som igjen ble forlenget til 30. september.