Rekordmange tok teorien i sommer, men 25 000 strøk

Statens vegvesen har gjennomførte rekordmange teoriprøver i sommer. I juni, juli og august var det 68. 342 som tok teoriprøven over hele landet.

Det er 20. 731 flere enn samme periode i fjor. Dette til tross for at det er færre personer i teorirommet for å opprettholde kravet til en meters avstand.

– Vi holdt stengt fem uker i vår på grunn av korona, og jobber på kveldstid og helg for å øke kapasiteten. I midten av september regner vi med å ha gjennomført like mange teoriprøver som samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i en pressemelding.

25 365 strøk

Mange av de som tar teorien møter for dårlig forberedt.

– Med en strykprosent på 37 er det tydelig at mange tar for lett på teoriprøven. Flere tar teoriprøven før de er klar, bare for å sjekke hvordan de ligger an. Det har vært stor etterspørsel etter teoriprøver i sommer, og vi hadde ønsket at kandidatene stilte bedre forberedt slik at flere fikk tatt teorien, sier Børstad.

Hvis du stryker på teoriprøven må du vente to uker før du kan ta den på nytt.

De som har øvelseskjørt mye og forstår samspillet i trafikken har bedre forutsetninger for å bestå teoriprøven. Det holder ikke å ta noen tester på nett, teoriprøven henger sammen med de praktiske ferdighetene.