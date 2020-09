Nyheter

Mandag formiddag meldte Politiet på Twitter at de etterlyser eieren av en hvit Nissan X-Trail, som skal ha tilhørighet i Sortland. Politiet har kontroll på bilen, og leter nå etter eieren over hele Vesterålen. Bilen har registreringsnummer YU44962.

Operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Tommy Bech, sier til VOL at politiet ikke ønsker ikke å gå ut med årsaken til at de etterlyser vedkommende. Nå ber de publikum om tips i saken, i håp om at noen sitter på informasjon som kan være til hjelp.