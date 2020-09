Adwice utvider – åpner kontor i Bærum

Nyheter

Nå åpner de sitt første kontor utenfor Lofoten og Vesterålen. 1. september var Martine Aas Dale og Ellen Egenæs på plass i selskapets nye kontorer, i Sandvika Business Center i Bærum. Det melder Adwice i en pressemelding.

For fem år siden startet Adwice opp med kontorer i Svolvær, Leknes, Ramberg og Sørvågen. I alt har firmaet 59 ansatte fordelt på sine avdelinger.

Det er regnskapskontoret Regnskap 4.0 som nå blir en del av selskapet.

Kontoret på Sortland ble åpnet i 2016. Ifølge pressemeldingen har det kontoret en omsetning på 12 millioner kroner i dag. Omsetningen på Sortland, danner også ramme for hvilke ambisjoner Adwice har for sitt nye kontor i Sandvika.

– Vi ser ingen grunn til at vi ikke skal ha samme ambisjon for Sandvika-kontoret, og vil så raskt som mulig starte sonderinger etter både flere kunder og flere dyktige medarbeidere, sier administrerende direktør i Adwice, Johan-Thomas Hegdahl.

Han opplyser at firmaet gjennom sin utvidelse, får utvidet sitt markedsområde.

– I tillegg får vi tilgang til en solid rådgiverkompetanse gjennom Martine og Ellen. De jobber allerede med en del større kunder, også internasjonale. Med en utvidet portefølje får vi utnyttet den samlede kompetansen og kapasiteten i Adwice på en bedre måte, sopplyser Hegdahl.

Ellen Egenæs sier i pressemeldingen at de på forhånd visste at Adwice står for mye av det samme som Regnskap 4.0.

– De er langt fremme på teknologi, og har strengt fokus på kompetanse og kvalitet. For et lite kontor som Regnskap 4.0, har sårbarheten økt etter hvert som porteføljen har vokst. Kundene våre må føle trygghet for at jobben blir gjort. Nå har vi valgt en aktør som kan utfylle oss og vi dem., Vi ser på Adwice som en perfekt match, forklarer Egenæs.