Nyheter

Onsdag kveld gjennomførte UP fartskontroll på E10 ved Gullesfjord. Det endte totalt med fire forenklede forelegg. Tre av bilistene fikk bøter for fart, der høyeste målte hastighet var 102 km/t i 80-sonen. I tillegg ble det skrevet ut et forenklet forelegg for en farlig forbikjøring.