Hurtigruten etter bråk rundt «Tom-Cruise-skipet»: Jobber med å finne alternativer

I møtet med Hurtigruten og fagforeningene som har anmeldt selskapet var næringsminister Iselin Nybø (V) tydelig på at hun mener virksomheten bryter med loven.

Hurtigruten ville mandag ikke svare på om de kom til å endre praksisen og stod fast ved at bruken av «Fridtjof Nansen» er lovlig.

– Vi har gitt en redegjørelse, og forholder oss til det som er her og nå, sa kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten etter møtet med Nybø.

Onsdag opplyser hun i en e-post til VG at de er i gang med å finne en løsning:

– Når statsråd Iselin Nybø uttaler seg så tydelig, ønsker vi å være konstruktive og finne løsninger. Derfor venter vi ikke til forskriften er på plass, men jobber nå med å finne alternativer for å løse situasjonen. Dette er vi også i dialog med departementet, våre tillitsvalgte og oppdragsgiver om, sier Bjørnflaten.

Sjømannsforbundet: Forventer rask løsning

Bjørnflaten beskriver utleien av MS «Fridtjof Nansen» til en filmproduksjon som en helt ekstraordinær hendelse. Hun viser til at Sjøfartsdirektoratet har avklart at bruken av skipet ligger godt innenfor NIS-forskriften og dermed er lovlig.

Politikk- og myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet sier han forventer en rask løsning. Et alternativ kan være å ta i bruk et NOR-registrert skip og bytte mannskap.

– Nå forventer jeg at de oppfyller norsk lov etter punkt og prikke, sier han.

Det er Sjømannsforbundet og Fellesforbundet som står bak anmeldelsen mot Hurtigruten for brudd på utlendingsloven. De mener at skipet må regnes som et hotell og at de filippinske arbeiderne om bord dermed må ha arbeidstillatelse.

– Dersom de bytter skip og mannskap slipper det filippinske mannskapet å risikere utvisning. Det er veldig bra, men det hadde jo ikke skjedd noe hvis vi ikke hadde politianmeldt, sier han.

Hurtigruten: Vil ikke få konsekvenser for mannskapet

Etter at både fagforeningene og politikere kritiserte Hurtigruten for sosial dumping besluttet Hurtigruten at det filippinske mannskapet om bord på «Fridtjof Nansen» vil få norsk lønn under hele oppdraget.

På spørsmålet VG stilte forrige uke om selskapet sparer penger på å ha filippinsk mannskap på norsk lønn, svarer kommunikasjonsdirektøren onsdag at skipet ikke ble valgt for å spare penger.

– Skipet ble valgt fordi størrelsen gir bedre smittevern og at skipet var ledig for utleie. Hurtigruten skulle etter planen ha satt alle skipene i rutetrafikken tilbake i drift i løpet av september. Dermed hadde vi ikke tilgjengelige skip eller norsk mannskap til utleieavtalen da kontrakten ble inngått. Dersom vi lander på en alternativ løsning som ikke inkluderer MS «Fridtjof Nansen», vil det ikke få konsekvenser for mannskapet og vi vil fortsatt lønne dem etter norske vilkår, sier Bjørnflaten.